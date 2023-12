Forte maltempo con neve, pioggia e vento: allerta meteo in diverse regioni

Forte maltempo in questi giorni con le prime fitte nevicate sulle Alpi in Italia e diverse piogge che hanno portata a un’allerta meteo. In Trentino la neve è caduta anche a quote basse. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo: previsti “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. L’allerta è arancione per rischio idrogeologico sulla Liguria di Levante e sulla Toscana settentrionale. Allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Sempre a causa del maltempo è allerta arancione (disposta dall’Arpae e dalla Protezione civile regionale) per vento forte sulle alture e sulle colline dell’Emilia-Romagna, dal Piacentino al Riminese.

Il maltempo e l’allerta meteo

Le previsioni per oggi segnalano una giornata con tempo in gran parte compromesso al Nord con precipitazioni “anche diffuse e localmente forti copiosamente nevose” sulle Alpi oltre i 1850 metri circa. Piogge anche sulla Toscana più settentrionale, soleggiato sul resto d’Italia. Venti molto forti di Scirocco e Libeccio, fino a 100 km/h sui crinali appenninici. Nelle ore notturne e fino alle 8 di sabato è attesa un’intensa fase di maltempo su Alpi e Prealpi centro-orientali e sulla Toscana settentrionale. Dal weekend è prevista infatti una nuova ondata di freddo proveniente dalla Russia che sabato riporterà le nevicate in Italia a quote collinari. Per domenica sono previste forti gelate al mattino ma con cieli più sereni.

Forse dovresti anche sapere che…