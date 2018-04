Foto Villa Certosa, Berlusconi in aula come testimone

ROMA – Silvio Berlusconi si è presentato lunedì mattina al tribunale di Tempio Pausania, in Gallura, per partecipare all’udienza del processo a carico di Antonello Zappadu, il fotoreporter accusato per le foto scattate nel 2011 all’ex premier e ai suoi ospiti all’interno del parco di Villa Certosa, la sua residenza estiva di Porto Rotondo.

Per la vicenda, il leader di Forza Italia è parte in causa come parte civile e testimone. Dopo aver disertato l’udienza del 22 gennaio per impegni politici, Berlusconi oggi è arrivato a Tempio con gli uomini della sua scorta ed è comparso in aula per essere ascoltato dal giudice Marco Contu.

Zappadu è accusato di violazione della privacy per quelle immagini realizzate con l’uso di un potente teleobiettivo. I fotogrammi, che ritraggono Silvio Berlusconi con alcune ragazze e altri ospiti, erano state vendute ai giornali, che le avevano pubblicate.