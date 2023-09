La frana avvenuta domenica pomeriggio in Val Formazza, nel nord del Piemonte, in seguito alla quale due escursionisti risultano dispersi, ha interessato circa 100 metri di sentiero. Lo si apprende leggendo l’ordinanza con cui il sindaco del comune di Formazza (Verbano-Cusio-Ossola), Bruna Papa, ha interdetto il transito nell’area.

Frana in Val Formazza: 100 metri di sentiero colpiti da detriti. L’ordinanza del sindaco

“Lungo il sentiero che dalla diga dei Sabbioni conduce al rifugio Città di Busto si è verificato un crollo di massi e detriti dal versante sovrastante, che ha interessato il sentiero escursionistico G41 su uno sviluppo di circa 100 metri e la variante alta del medesimo sentiero” si legge nel documento. Sono necessari “accertamenti in merito allo stato di stabilità del versante a seguito del continuo persistere di ulteriori distacchi e crolli” e per questo motivo è in vigore la “totale interdizione al transito e percorribilità dei sentieri G41 e G41 Variante nel tratto tra il rifugio Città di Busto e la diga dei Sabbioni”. Le ricerche dei due dispersi riprenderanno alle prime luci dell’alba. Dai sorvoli compiuti in elicottero, ha fatto sapere in serata il soccorso alpino, “non è stata individuata alcuna traccia e le operazioni via terra non si possono effettuare a causa dei continui distacchi di detriti”.