VERONA – Ha trasferito il suo ufficio a Castelnuovo Del Garda per fermare l'Alta Velocità. Così Francesca Businarolo, deputata grillina No-Tav spera di poter usufruire dell'articolo 68 della Costituzione sull'immunità parlamentare per interrompere i lavori sul terreno di uno studioso di esperanto.

La deputata veronese ha spostato il suo domicilio parlamentare in una casa sulla linea Brescia-Verona. Secondo quanto riporta il quotidiano Italia Oggi, tale azione non avrà effetti immediati ma le consentirà di “essere parte in causa e di poter quindi firmare i ricorsi al Tar contro la delibera del Cipe che ha autorizzato la tratta”.

Ma che c’entra l’art. 68 della Costituzione? Tale articolo afferma che “senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”.

Una sentenza della Corte Costituzionale ha inoltre esteso la salvaguardia anche ad altri “spazi ulteriori rispetto alla residenza, identificabili come “domicilio”, in vista della tutela dell’interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria autonomia, esplicantesi anche nel libero esercizio del mandato parlamentare, rispetto agli altri poteri dello Stato”.

Fin quando la deputata Businarolo terrà il suo domicilio parlamentare a Castelnuovo, quella casa è tecnicamente intoccabile.