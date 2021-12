E’ morto l’economista Francesco Daveri. Aveva 60 anni ed era professore di practice di macroeconomics alla Sda Bocconi School of Management. Era anche direttore del programma Full-Time Mba e commentatore per il Corriere della Sera. Era nato a Piacenza ed è scomparso dopo una lunga malattia.

Chi era Francesco Daveri

Daveri ha conseguito la laurea in discipline economiche e sociali all’Università Bocconi, un M.Sc. in cevelopment economics all’Università di Oxford e un dottorato in economia politica all’Università di Pavia. È stato ricercatore all’Università di Brescia, professore associato e quindi ordinario di politica economica a Parma ed ha insegnato anche alla Cattolica di Piacenza.

In Bocconi è tornato nel 2017 come professor of practice alla Sda Bocconi School of Management e direttore del programma Full-Time Mba. Le sue ricerche in campo economico si erano concentrate sulla relazione tra le politiche economiche e l’andamento della produttività aziendale e settoriale in Italia, Europa e Stati Uniti.

Il ricordo de La Voce.info

A dare la notizia della sua morte è stato il portale La Voce.info, altra pagina di informazione economica con cui il professore collaborava da anni. Daveri, si legge, è stato “l’anima del nostro sito per molti anni. L’ha fatto crescere, in contenuti, in presenza nel dibattito, nel numero di persone e di giovani coinvolti. Ha messo sempre grande cura, oltre che spirito, intelligenza, ottimismo e visione in tutto quello che ha fatto per lavoce”.

La testata ha voluto ricordare il professore come “un amico fraterno per molti di noi. Presente, attento, profondo, generoso e spiritoso. Entusiasta, coinvolgente, gentile, curioso e ironico”.