La prognosi resta riservata e per ora non viene sciolta, ma da questa mattina è iniziato il processo di risveglio di Eithan, il bambino di 5 anni unico sopravvissuto nella strage della funivia del Mottarone, ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Funivia Mottarone, le condizioni di Eithan

Il bimbo è stabile è ha passato una notte tranquilla, c’è ottimismo tra i medici. Per questo – spiega li direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle, “l’equipe del dottor Ivani ha iniziato l’inter per il risveglio che consiste nel ridurre i dosaggi dei farmaci che lo stanno tenendo in coma farmacologico. Nelle prossime ci sarà una riduzione sempre più graduale”.

La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto ieri non ha evidenziato danni neurologici, sia a livello celebrale sia a livello del tronco encefalico; nella giornata di oggi i sanitari inizieranno un lento e graduale risveglio. La prognosi resta riservata., ma filtra tra i sanitari un cauto ottimismo.

Raccolta fondi per Eithan

Intanto la Fondazione scuola ebraica di Milano, dove lavorava il papà di Eithan, Amit Biran, lancia una raccolta di emergenza.

Cari Amici, come saprete Amit Biran e la sua famiglia hanno tragicamente perso la vita nell’incidente della funivia di Stresa. Amit lavorava presso la Scuola e accoglieva ogni giorno con il suo sorriso i nostri figli. La Fondazione Scuola con la Comunità Ebraica di Milano, si è attivata per una raccolta di emergenza al fine di sostenere la famiglia e il piccolo Eithan che ancora lotta per la vita. Mai come questa volta ogni piccolo contributo fa la differenza. Vi chiediamo quindi di partecipare ed aiutarci ad assisterli in questi giorni di enorme tristezza.

Potete aderire alla raccolta straordinaria con le seguenti modalità: