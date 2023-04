Primo lavoro a 50 anni grazie ai geniori. Appena assunto deruba i colleghi: licenziato. Un uomo di cinquant’anni aveva cominicato per la prima volta nella vita a lavorare. L’uomo era stato assunto come magazziniere in una ditta di pezzi di ricambio di mezzi agricoli. Durante il primo giorno di lavoro ha però derubato i colleghi dei portafogli e delle carte di credito. Il furto è stato scoperto subito e l’azienda ha deciso immediatamente di licenziare l’uomo.

È accaduto a Morolo in provincia di Frosinone. La vicenda la racconta Il Messaggero: i fatti risalgono a sette mesi fa. A far assumere l’uomo, con grande sollievo, erano stati i genitori (l’uomo vive ancora a casa con loro e non aveva mai lavorato prima). I genitori avevano penato molto: il colloquio per fare il magazziniere era però andato bene e finalmente aveva preso servizio.

Carte di credito e soldi rubati ai colleghi il primo giorno

il 50enne non ha aspettato neanche che terminasse il suo turno di lavoro. Ha ripulito gli armadietti dei colleghi rubando portafogli, carte di credito e vari effetti personali. Con i soldi dei colleghi è andato a fare shopping ed ha rinnovato il suo guardaroba. Poi è tornato in azienda ed ha parcheggiato l’auto piena di pacchi. Il licenziamento è scattato subito: i colleghi non ci hanno messo molto a collegare i fatti. Non è chiaro se sia stato anche denunciato o meno.

