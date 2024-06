Un bambino di appena due anni è stato assalito e azzannato da un cane nel pomeriggio di martedì nel quartiere popolare di Prà, sulle alture di Genova. Il bimbo è finito in ospedale, ricoverato in codice giallo al Gaslini. Il cane era sprovvisto di guinzaglio. La questione dei cani potenzialmente aggressivi sembra stia sfuggendo di mano. Si moltiplicano i casi in tutta Italia.

“Il regolamento del comune di Genova – ha dichiarato l’assessore comunale al benessere degli animali Francesca Corso – impone l’utilizzo del guinzaglio per portare a spasso i cani. Stiamo attivando una campagna per le adozioni consapevoli, spesso, infatti, dietro l’abbandono di un animale si nasconde la difficoltà a gestirlo, soprattutto se si tratta di cani difficili e se avremo risorse sufficienti siamo disponibili a valutare anche l’attivazione di un patentino per la gestione dell’animale”.