Gina Lollobrigida, le cause della morte dell’attrice: era ricoverata da settembre

Si è spenta a 95 anni Gina Lollobrigida, una delle più famose attrici del cinema italiano. Era ricoverata da qualche tempo in una clinica romana. Lo scorso settembre aveva avuto una caduta con la rottura del femore, mentre era in corsa alle elezioni politiche con Italia Sovrana e Popolare per un seggio al Senato.

Le battaglie legali

Negli ultimi anni è stata spesso al centro delle cronache per questioni private legate alla sua sfera affettiva. Fa ancora discutere il falso matrimonio per procura, vera e propria trappola in cui la fa cadere il giovane spagnolo Francisco Javier Rigau nel 2009. L’attrice ha però più volte negato la stipula consenziente dell’atto (“chissà cosa m’ha fatto firmare, io non so nemmeno lo spagnolo”).

I flirt famosi

L’icona del cinema italiano ebbe anche altri amori nella sua lunga vita. Tra questi il più discusso è sicuramente quello con Fidel Castro. Sebbene la Lollo abbia sempre negato la relazione con il leader maximo, è stato proprio Castro a dichiarare in un’intervista, ormai oltre un ventennio fa: “L’ho conosciuta bene. Siamo stati anche innamorati, però era un amore platonico. E poi aveva sempre la mania di fare fotografie”. E poi ancora il flirt con Frank Sinatra e con Neil Armstrong che, dopo lo sbarco sulla Luna, organizzò una festa proprio a casa dell’attrice.

