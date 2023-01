Gioco erotico finisce male, anello fallico “tagliato” dai pompieri in ospedale (foto ANSA)

Un uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Portogruaro (Venezia) con forti dolori al basso ventre causati dall’utilizzo di un anello fallico per prolungare l’erezione. L’anello però non poteva essere rimosso con i normali strumenti chirurgici e quindi è stato utilizzato un “bisturi speciale” per tagliarlo. Con il supporto dei Vigili del Fuoco.

Gioco erotico finisce male, devono arrivare i vigili del fuoco

La storia è raccontata da Il Gazzettino. Tutto è avvenuto all’ospedale di Portogruaro nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, quando al pronto soccorso è arrivata una coppia di amici. Uno dei due lamentava fortissimi dolori al basso ventre tanto da non riuscire quasi a parlare. Più precisamente una sofferenza insopportabile nelle parti intime.

L’origine delle sue condizioni era dovuta ad un anello fallico che si era infilato per prolungare l’erezione e ottenere più piacere sessuale. Ma qualcosa è andato storto perché quel cerchio in metallo non è più riuscito a toglierlo con la spiacevolissima conseguenza del blocco del flusso sanguigno.

Anello fallico tagliato in ospedale

Il supporto dei Vigili del Fuoco è stato richiesto proprio per tagliare l’anello in acciaio del diametro di circa di cinque centimetri, ma talmente spesso da risultare impossibile inciderlo con i normali strumenti chirurgici. E così si è dovuto utilizzare una piccola sega.

