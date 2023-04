Il liceo Rinaldini di Ancona finisce ancora una volta sulle pagine di cronaca locale. Stavolta però i ragazzi non c’entrano (l’ultima una serie di sospensioni a catena per l’introduzione galeotta di una bottiglia di vodka in classe).

Gita annullata a una classe, genitori in piazza

Cosa è successo, cosa ha scatenato l’ira dei genitori che hanno bloccato un paio di torpedoni in partenza per la gita di classe a Roma? L’esclusione, senza motivo apparente e senza comunicazione, di una delle classi autorizzate a partire.

Fino alla sera prima fervevano ancora i preparativi, c’era da organizzare il pranzo al sacco e poi la distribuzione degli studenti nelle camere d’albergo prenotate.

Tutto in effetti era stato prenotato a puntino e i genitori avevano già versato i 130 euro della quota più ulteriori 15 euro dell’ultima ora.

Poi, la mattina, al piazzale, l’amara sorpresa: una classe non sarebbe potuta partire. Ma come, perché, cos’è successo nel frattempo? Sembra non si sia trovato all’ultimo l’insegnante di accompagnamento. Tuttavia nessuno ha comunicato la defezione.

Liceo Rinaldini, quello della vodka in classe

Genitori e ragazzi delusi e inviperiti hanno allora inscenato una specie di dimostrazione improvvisata, una specie di picchetto che ha finito per bloccare la partenza dei pullman autorizzati. Fino a quando non sono dovute intervenire le forze dell’ordine a riportare la calma.