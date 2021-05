Giussano, per sfuggire al posto di blocco sperona l’auto dei carabinieri: arrestato, era ai domiciliari (foto ANSA)

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver speronato la loro auto nel tentativo di sfuggire a un posto di blocco a Giussano, in provincia di Monza e Brianza.

Il 24enne, cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e noto alle forze dell’ordine, era ai domiciliari e aveva droga in macchina. Intorno alle 18.30 di ieri, venerdì 21 maggio, ignorando un posto di blocco a Mariano Comense, il giovane ha ingranato la marcia della sua auto ed è scappato, dando il via ad un inseguimento durato svariati chilometri, fino a speronare l’auto dei militari e guadagnarsi un vantaggio.

Intercettato poi da una seconda auto dei carabinieri a Giussano, il 24enne stato bloccato. Pluripregiudicato e con un ordine di custodia cautelare in carcere pendente sulla testa, una volta bloccato è stato accusato anche di detenzione di droga, aveva in auto 25 dosi di cocaina e 600 euro in contanti, ed evasione.

Nei confronti del ragazzo è stato anche eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere per la richiesta di aggravamento della misura dei domiciliari per cui risultava ricercato dallo scorso aprile.