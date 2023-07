Gli idioti No Vax e la correlazione della morte di Andrea Purgatori col vaccino

Dopo la morte di Andrea Purgatori, in molti tra i No Vax hanno dato il via a una serie di commenti sui social rilanciando lo slogan “nessuna correlazione”. E così ieri, alla notizia della scomparsa del giornalista, chi era contro la vaccinazione ha voluto scrivere il proprio pensiero. Il pensiero di chi, in questi casi, dovrebbe tenere la mano ferma e non dar spazio al vuoto cerebrale di cui si soffre.

Sciacallaggio No Vax sulla morte di Andrea Purgatori

“Pro siero .. quindi fottesega… avanti con la pulizia…”, ha scritto qualcuno, mentre altri si sono “limitati” ad accusare Purgatori di esser stato un “complice su Covid e vaccinazioni”. Tra chi insulta spunta anche un esponente del partito Ancora Italia e successivamente candidato alla Camera con Italia Sovrana e Popolare. È lui su Facebook a scrivere: “Il tempo è galantuomo”, condividendo gli screenshot riguardanti il decesso di Purgatori e quelli relativi ai suoi interventi critici contro i No Vax nel corso della pandemia Covid. Nello screen anche il seguente commento: “L’ennesimo odiatore ultravax che se ne va per malore o malattia fulminante. Ancora negate la correlazione? Ok, allora è il karma”.

Insulti simili anche nel gruppo Facebook “Danni Collaterali”. “Un altro mercenario in meno” scrive un utente, “La sfoltita prosegue” scrive un altro. “Eppure ci credeva nel siero magico” scrive un’altra utente condividendo lo screenshot dell’intervento Twitter di Purgatori dove definiva i medici No Vax criminali. Meglio fermarci qui.