Gragnano (Napoli), cade dallo scooter e batte la testa: morta bimba di 8 anni

E’ morta la bimba di 8 anni di Gragnano, in provincia di Napoli, che giovedì sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale: è caduta da uno scooter, guidato da un adulto, per motivi che restano da accertare. Trasportata in gravissime condizioni all’ospedale “Santobono” di Napoli, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato tutta la notte, la piccola è deceduta questa mattina per le ferite riportate. Sulla vicenda è stato aperto una inchiesta, le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Gragnano.

La bimba, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta da uno scooter, su cui si trovava come passeggera, mentre percorreva via Pasquale Nastro intorno alle 20.30 di ieri, 6 luglio; nell’impatto avrebbe battuto violentemente la testa al suolo, riportando un gravissimo trauma cranico.

