Il cadavere di una donna trovato a Santarcangelo di Romagna, è morta per un’infezione non curata

Questa notte, a Santarcangelo di Romagna (Rimini), lungo via Ceccarino, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di circa 60 anni. È stato il compagno della vittima a scoprire il corpo e a lanciare l’allarme. Secondo le prime valutazioni condotte dal medico legale e dagli operatori del 118, sembra che la donna sia deceduta a causa di un’infezione, derivante da una ferita alla gamba trascurata da diversi mesi. Una morte naturale che si è consumata nell’ombra dell’emarginazione sociale. La dimora mobile della donna, situata in una zona isolata, sembra essere stata testimone del suo totale abbandono e degrado, come riferito da alcuni testimoni. Le forze dell’ordine di Rimini e Santarcangelo sono attualmente impegnate nell’identificazione della vittima, che sembra essere priva di documenti personali.