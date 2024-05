Una pompa di benzina dove non batte il sole, scandaloso in Italia in una stazione di servizio

Una pompa di benzina dove non batte il sole, massimo di perversione: così un uomo, certamente mentalmente malato, è stato sorpreso con i pantaloni abbassati – letteralmente – mentre si infilava la pistola di una pompa di benzina nel sedere… mentre si compiaceva. È successo in Italia, dove non si sa, ma l’ambiente è quello di una stazione di servizio italiana.

Il racconto è sul giornale inglese Daily Star, autore dello scoop è Adam Cailler, la fonte è X Twitter. La strana clip, scrive Cailler, che non sorprende che sia diventata virale sui social media e abbia lasciato alla gente molte più domande che risposte, mostra l’uomo dall’aspetto anziano in piedi presso una stazione di servizio che si infila letteralmente l’ugello del tubo della benzina nel sedere mentre si masturba. Il tipo che indossa un berretto da baseball arancione brillante, gira lentamente la testa per vedere se qualcuno sta guardando e sembra individuare la persona che lo sta filmando che inizia a urlargli contro.

Lui molto lentamente si toglie l’ugello dal sedere, toglie l’altra mano dai genitali e inizia a tirarsi su i pantaloni prima che la clip di 12 secondi si interrompa. Non è chiaro dove sia stato girato esattamente il video, ma un po’ di indagini da parte del Daily Star hanno ristretto il campo all’Italia, dato che intorno alla stazione di servizio ci sono cartelli in italiano.

Abbiamo tradotto anche il ragazzo che gli urlava contro, che è stato sentito dire: “Incredibile, cosa stai facendo?!”. L’identità dell’uomo è ancora sconosciuta, e i media italiani sembrano non voler rintracciarlo e riferirlo. Forse non se ne sono accorti.

Abbiamo anche scoperto cosa accadrebbe se volessi fare un clistere di benzina (per favore, non farlo), con un esperto di Quora che afferma che sarebbe “estremamente doloroso” e “probabilmente moriresti senza assistenza medica immediata”.

La clip è diventata virale su Twitter/X, anche se il colosso dei social media ha cercato di rimuoverne diverse copie. Ma uno dei restanti è stato visto più di 4,3 milioni di volte, con gli utenti che hanno reagito con un misto di shock e orrore… e scherzo.

Uno ha scritto: “Che ca**o ho appena visto? E anche in pieno giorno. Spero solo che non si accenda le sue scoregge. Un altro ha scritto: “Che paese è questo, quindi so dove non trovare carburante?” E un terzo ha reagito: “Vorrei poter tornare alla persona che ero prima di vedere questo”.