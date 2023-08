Viaggiava in pullman con oltre un milione di euro in contanti, in tagli da 50, 20 e 10 euro, nascosti all’interno di due borsoni. Una donna di origine cinese ma residente in Italia, considerata un corriere di valuta, è stata denunciata per riciclaggio e ricettazione dalla guardia di finanza a Firenze. Il tutto nel corso di un controllo ad un autobus proveniente da Catania e diretto ad Aosta, in partenza dall’autostazione di Villa Costanza a Scandicci (Firenze).

La donna, il milione in pullman e il cane…

A scoprire la donna il fiuto del ”cashdog” Elio, un’unità cinofila antivaluta di razza Labrador, insieme al suo conduttore. La somma è stata sequestrata. La donna era in evidente stato di agitazione e non ha giustificato in modo esaustivo il possesso di una cifra considerevole di euro .

Il precedente

Pochi giorni fa, il 27 luglio, un episodio simile a Ventimiglia. Qui la guardia di finanza di Imperia ha sequestrato 900mila euro in contanti ad un cittadino cinese proveniente dalla Francia. L’uomo è stato fermato oltrepassato il confine di Stato, al casello autostradale di Ventimiglia, mentre era alla guida di un lussuoso mini van. Alle richieste di rito formulate dai finanzieri nelle prime fasi del controllo, l’uomo ha detto di essere diretto verso Prato e di non avere denaro con sé. Ma il suo nervosismo, le risposte generiche e poco convincenti hanno insospettito i finanzieri che hanno sottoposto il mini van ad un’accurata ispezione. Nel bagagliaio sono stati così quattro borsoni al cui interno era nascosta l’ingente somma, suddivisa in mazzette di banconote di tagli differenti.

L’approfondimento investigativo ha permesso di verificare che l’uomo, residente a Prato e titolare di una ditta individuale di noleggio con conducente, aveva un profilo reddituale e patrimoniale incompatibile con la somma trasportata. Anche in questo caso il denaro è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per riciclaggio.

