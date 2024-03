Il genio del giorno: ecco l’ultima prodezza dell’uomo che 2 anni fa girava con una roncola urlando Allah Akbar

Il genio del giorno oggi è un genio del giorno recidivo. Ma andiamo con ordine. Un 27enne libico, senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Che cosa ha combinato? Il genio, trovato senza biglietto su un treno in partenza da Lodi e diretto a Milano si è rifiutato di scendere e poi, all’arrivo della polizia ferroviaria, ha fatto un po’ il matto causando, raccontano le cronache, un ritardo di un’ora e mezza. Finita qui? Ovviamente no. Il 27enne ha anche aggredito uno degli agenti (3 giorni di prognosi) e poi, portato in ospedale per una visita psichiatrica, chissà perché, ha anche colpito un’infermiera. Finita qui? No. Che domande. Il genio ha colpito anche un altro poliziotto (5 giorni di prognosi).

Il bello della vicenda è che lui, il genio di oggi, è stato già in passato un papabile genio del giorno. Due anni fa, infatti, brandendo una roncola, storia vera, iniziò a gridare “Allah Akbar” per le strade di Voghera. All’epoca, dopo un patteggiamento, l’allora forse 25enne fu scarcerato. Chissà quale sarà la prossima brillante avventura del nostro eroe. Che meraviglioso Paese è l’Italia?