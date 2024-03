Il genio del giorno: il postino che buttava lettere e bollette nel cestino perché non gli hanno rinnovato il contratto

Non gli rinnovano il contratto e lui, evidentemente per vendetta, inizia a gettare lettere, cartoline e bollette varie nei cestini. Tutto è avvenuto a San Fior, in provincia di Treviso. Protagonista della vicenda, eroe di giornata, un postino siciliano che, all’epoca trentenne, è stato denunciato per soppressione di corrispondenza e interruzione di pubblico servizio. Tanto che alla fine il postino, raccontano le cronache locali, ha deciso di risarcire Poste con un assegno di 500 euro e di svolgere dei lavori socialmente utili per un’associazione sportiva. L’uomo, raccontano, arrivato al Nord con un contratto di sei mesi e sfumata l’opportunità di firmare per l’indeterminato, ha scelto la via della vendetta contro il sistema. A vedere la posta abbandonata nei cestini diversi cittadini e alcuni dipendenti del Comune. Alla fine, dopo qualche indagine, non è stato difficile risalire al genio del giorno che speriamo ora abbia trovato un contratto a tempo indeterminato.