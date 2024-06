E’ giallo sulla morte di una donna di 55 anni, di nazionalità romena, trovata priva di vita nel suo appartamento nel pieno centro storico di Frosinone. A dare l’allarme è stato il compagno, un imbianchino di 55 anni, che ha allertato le forze dell’ordine. Sul corpo della donna non sono visibili segni di accoltellamento né di percosse ma la Procura, che sull’episodio ha aperto un fascicolo di indagine, affiderà incarico al medico legale per effettuare l’esame autoptico. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri. I militari hanno raggiunto l’abitazione della coppia, in via Baiso, dopo la richiesta di aiuto del compagno.

Lì, nell’abitazione nel cuore della cittadina ciociara, hanno trovato il compagno, in stato confusionale, forse sotto shock, e per questo lo hanno immediatamente portato in caserma per essere ascoltato. Un lungo confronto con gli investigatori che si è concluso quando l’uomo ha lasciato la caserma dell’Arma. Al momento l’uomo resta persona informata sui fatti, la sua posizione è al vaglio ma non risulta iscritto nel registro degli indagati. Ha raccontato di essersi svegliato nel cuore della notte e di avere visto il corpo della sua compagna nel letto oramai privo di vita. “Era immobile, ho immediata chiamato i soccorsi”, avrebbe riferito l’uomo. Le risposte sulla causa del decesso arriveranno, quindi, dall’autopsia anche perché il cadavere, da un primo esame esterno, non presenta ferite evidenti. Al momento non viene esclusa alcuna pista anche quella di una morte causata da un malore improvviso.