Un bambino di soli dieci anni è riuscito a salvare la vita della nonna 70enne colpita da una crisi epilettica, dimostrando lucidità e coraggio straordinari. È accaduto ad Arezzo, dove il piccolo, accortosi che la nonna stava male, ha immediatamente messo in pratica le tecniche di primo soccorso apprese a scuola. L’ha delicatamente adagiata sul fianco, una posizione fondamentale per evitare il rischio di soffocamento, e poi ha chiamato il numero di emergenza 112, descrivendo con chiarezza la situazione. I soccorritori, intervenuti prontamente, hanno lodato l’intervento del bambino, che ha contribuito in modo determinante alla salvezza dell’anziana.

Il ruolo fondamentale della formazione scolastica

Il piccolo ha raccontato ai soccorritori di aver appreso le manovre salvavita durante il “Progetto Asso”, un’iniziativa della Misericordia di Arezzo attiva in molte scuole del territorio. Il progetto è pensato per educare i bambini al primo soccorso, insegnando loro come agire in situazioni critiche, in particolare con familiari anziani. La Misericordia ha sottolineato come il bambino abbia affrontato la situazione con freddezza e competenza, mettendo in pratica ciò che aveva imparato in classe. Un gesto che dimostra quanto la prevenzione e l’educazione possano davvero fare la differenza.