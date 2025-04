Diletta Leotta protagonista di una rivelazione che stupisce: è scoppiato il panico, lo spavento è stato davvero tanto

Una nuova puntata di Mamma Dilettante. Diletta Leotta continua con i suoi molteplici impegni e ospita nel suo salotto, dedicato in gran parte alla genitorialità, all’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola e suo figlio Kelian.

Resta in ambito calcistico la Leotta, lei che è la regina della Serie A: ogni weekend sui campi del massimo campionato presenta pre e post partita dei big match di giornata. Da anni ormai il suo volto è identificato con il calcio e la Serie A in particolare, anche se da tempo ha allargato i suoi orizzonti e intrapreso anche altri progetti, lontani dallo sport.

Lo è sicuramente anche Mamma Dilettante, il podcast giunto alla quarta edizione. Ospiti dell’ultima puntata, come detto, sono stati Nicola Ventola e il figlio Kelian che hanno raccontato del loro rapporto e di episodi della loro vita. Uno in particolare ha attirato l’attenzione: una serata particolare che ha fatto molto spaventare papà Nicola, anche se oggi entrambi possono riderci su.

Diletta Leotta, la rivelazione di Ventola: “Sono andato nel panico”

L’episodio fa riferimento ad una serata in discoteca di Kelian, una serata però terminata in un modo particolare. È proprio Kelian a raccontarla: “Sembrava di essere in Walkining Dead. Una volta mi sono svegliato nel bagno di una discoteca chiusa. Non c’erano luci, tutte le porte chiuse e sembrava la fine del mondo“.

Interviene Nicola che chiede se fosse ubriaco, ma il figlio nega: “Non so cosa fosse successo. Io sono molto onesto con te, non ho fatto cavolate, nulla di nulla. Non ho bevuto neanche tanto ero con i miei amici tutto il tempo“. Qualcosa però è successo perché di Kelian per un po’ si perdono le tracce ed allora il padre non può che spaventarsi.

Così racconta: “Pensa a cinque ore con i carabinieri, non c’erano ospedali, a un certo punto arriva il proprietario per aprire la discoteca e sentiamo ehi bro! Quella notte mi sono davvero spaventato. Sono andato nel panico. E poi lui esce e dice ‘Ehi bro’“. Un racconto simpatico, un episodio che oggi è raccontato con il sorriso, ma che – inevitabilmente – quella notte ha spaventato molto Nicola Ventola che ha confessato di essere stato travolto dal panico nelle ore in cui non riusciva a trovare il figlio.