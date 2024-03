Il paesino di 8mila abitanti con il record (anomalo) di giocate on line: spesi 22milioni di euro

Giocate per 22 milioni di euro in un paesino di 8mila abitanti. Accade a Villongo, nel Basso Sebino bergamasco, il comune lombardo dove si è speso di più per i giochi d’azzardo online nel 2022. E’ quanto evidenzia il “Libro nero dell’azzardo – La crescita impetuosa dell’azzardo online in Italia. Mafie, dipendenze, Giovani”, lo studio realizzato da Federconsumatori con la Cgil, basato sui dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come riporta Il Giorno, se in Lombardia la media annuale pro capite di spesa nella fascia di età compresa fra i 18 e i 74 anni era di 1,287 euro, in questa piccola realtà a sessanta chilometri da Milano si viaggiava intorno ai 4mila euro a testa. Una media che non è passata inosservata, al punto da riferirsi al caso quasi come mistero.

“In questo paese è stato contato un giro di giocate di 22 milioni di euro nel 2022 – spiega Massimiliano Vigarani, consulente statistico e autore dello studio –. E queste cifre non si spiegano con la presenza in loco di qualche super giocatore. Ci deve essere qualcos’altro, perché risulta che nel 2023 sarebbero venute meno 11 milioni di giocate rispetto ai dati del 2022. Viene da chiedersi come mai ci sia stato questo flusso anomalo di giocate a Villongo”.

Sorpreso del dato anche il sindaco Francesco Micheli. “Ne prendo atto – commenta – e quando avrò questi dati a disposizione sarà cura mia e dei servizi sociali approfondirli con la massima attenzione. Per quanto sappiamo e secondo i dati quotidiani degli uffici non abbiamo però evidenza di problematiche legate all’azzardo o alla ludopatia. Approfondiremo e, nel caso, metteremo mano agli opportuni correttivi”.