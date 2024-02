Il ragazzino geloso che dà una testata al coetaneo e gli rompe il setto nasale

Era andato in piazza Spallanzani a Scandiano, Reggio Emilia, per trascorrere una serata con i suoi amici. Dopo aver incontrato altri coetanei suoi compagni di scuola, uno di questi gli si è avvicinato e, pare per motivi legati alla gelosia nei confronti di una ragazza, lo ha colpito con una testata al volto, provocandogli una frattura del setto nasale. Per questi fatti, un 16enne, residente in un comune del comprensorio ceramico, reggiano è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri con l’accusa di lesioni personali.

Il giovane colpito, anch’egli minorenne, era stato subito soccorso dagli amici di entrambi che, dopo averli separati, lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso: visitato dai sanitari è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni a seguito di frattura del setto nasale. Nei giorni successivi, insieme ai genitori, il ragazzino si è recato dagli uomini dell’Arma di Scandiano che, avviate le indagini e raccolte le testimonianze del caso, sono risaliti al 16enne, presunto autore dell’aggressione, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.