Quando si parla di diabete e alimentazione, una delle domande più frequenti riguarda due alimenti che fanno parte della tradizione italiana: riso e pasta. Molte persone sono convinte che la pasta sia sempre la scelta migliore, mentre altre pensano che il riso debba essere eliminato del tutto. Ma è davvero così?

La risposta della scienza è più articolata. Non esiste un alimento “vietato” in assoluto, ma ci sono differenze importanti nel modo in cui riso e pasta influenzano la glicemia. A fare la differenza non sono soltanto il tipo di cereale, ma anche la varietà scelta, la cottura, la quantità e gli alimenti con cui vengono consumati.

Secondo nutrizionisti e diabetologi, conoscere questi aspetti permette di gestire meglio i livelli di zucchero nel sangue senza rinunciare ai propri piatti preferiti.

Perché riso e pasta fanno aumentare la glicemia

Sia il riso sia la pasta appartengono alla categoria degli alimenti ricchi di carboidrati complessi. Durante la digestione questi carboidrati vengono trasformati in glucosio, che passa nel sangue e provoca un aumento della glicemia. Ciò che cambia è la velocità con cui questo processo avviene.

Questo aspetto viene misurato attraverso l’indice glicemico, un parametro che indica quanto rapidamente un alimento aumenta la concentrazione di glucosio nel sangue dopo essere stato consumato.

In generale, un alimento con indice glicemico elevato determina un aumento più rapido della glicemia, mentre uno con indice glicemico più basso produce una risposta più graduale.

La pasta tende ad avere un indice glicemico più basso

Nella maggior parte dei casi la pasta, soprattutto quella di semola di grano duro cotta al dente, provoca un aumento della glicemia più lento rispetto al riso bianco. Il motivo è legato alla sua struttura. Durante la lavorazione si forma una rete di glutine che rende più difficile agli enzimi digestivi raggiungere l’amido presente all’interno della pasta.

Di conseguenza, il glucosio viene rilasciato nel sangue in maniera più graduale.

Per questo motivo molte linee guida nutrizionali considerano la pasta un alimento generalmente più favorevole per il controllo glicemico rispetto al riso raffinato. Naturalmente ciò non significa che possa essere consumata senza limiti: anche la quantità rimane fondamentale.

Il riso non è tutto uguale

Dire semplicemente “il riso fa salire la glicemia” sarebbe però una semplificazione eccessiva. Esistono infatti numerose varietà con caratteristiche molto diverse tra loro.

Il riso bianco raffinato, come molte varietà utilizzate per risotti o contorni, tende ad avere un indice glicemico elevato perché contiene soprattutto amido facilmente digeribile.

Al contrario, il riso integrale conserva la crusca e una maggiore quantità di fibre, che rallentano l’assorbimento degli zuccheri.

Anche alcune varietà come il basmati presentano generalmente un indice glicemico inferiore rispetto al classico riso bianco grazie alla particolare composizione dell’amido. Per questo motivo gli esperti invitano a valutare il tipo di riso scelto e non soltanto la categoria alimentare.

Anche la cottura cambia tutto

Uno degli aspetti meno conosciuti riguarda il tempo di cottura. Più un alimento ricco di amido viene cotto a lungo, più diventa facilmente digeribile e maggiore tende a essere il suo impatto sulla glicemia.

Questo vale sia per il riso sia per la pasta. Una pasta molto cotta può avere un indice glicemico sensibilmente più alto rispetto alla stessa pasta cotta al dente.

Anche il riso molto morbido tende a favorire un assorbimento più rapido degli zuccheri. Esiste poi un fenomeno interessante: quando pasta o riso vengono lasciati raffreddare dopo la cottura, una parte dell’amido si trasforma in amido resistente, una forma meno digeribile che viene assorbita più lentamente.

È uno dei motivi per cui alcune insalate di riso o di pasta, se ben bilanciate, possono avere un impatto glicemico leggermente inferiore rispetto al piatto appena preparato.

L’abbinamento con gli altri alimenti è determinante

Uno degli errori più comuni è valutare riso e pasta come se fossero consumati da soli. In realtà quasi sempre vengono accompagnati da altri ingredienti che modificano la risposta glicemica.

L’aggiunta di proteine, come pesce, pollo, legumi o uova, rallenta lo svuotamento dello stomaco e rende più graduale l’assorbimento del glucosio. Anche i grassi buoni, ad esempio quelli contenuti nell’olio extravergine di oliva o nella frutta secca, contribuiscono a limitare i picchi glicemici.

Le verdure, grazie al loro contenuto di fibre, rappresentano un altro elemento fondamentale.

Per questo motivo una pasta con zucchine e tonno oppure un riso integrale con verdure e ceci avranno un impatto molto diverso rispetto a un semplice piatto condito solo con burro o consumato da solo.

Chi ha il diabete deve eliminare riso o pasta?

La risposta degli esperti è no. Le principali società scientifiche sottolineano che nessun alimento deve essere automaticamente escluso, salvo indicazioni mediche specifiche.

Ciò che conta è costruire un’alimentazione complessivamente equilibrata, controllando porzioni, frequenza di consumo e qualità degli ingredienti.

La dieta mediterranea continua a essere uno dei modelli alimentari più consigliati anche per le persone con diabete, proprio perché combina cereali, verdure, legumi, olio extravergine d’oliva e proteine di qualità. In questo contesto sia il riso sia la pasta possono trovare spazio.

Le porzioni fanno davvero la differenza

Anche scegliendo pasta integrale o riso basmati, consumarne quantità eccessive comporta inevitabilmente un maggiore carico di carboidrati. Per questo motivo i nutrizionisti consigliano sempre di adattare la porzione alle esigenze individuali, al livello di attività fisica e all’eventuale terapia farmacologica.

Mangiare lentamente, masticare bene e iniziare il pasto con una porzione di verdure può inoltre contribuire a migliorare la risposta glicemica. Si tratta di piccoli accorgimenti che, ripetuti nel tempo, possono avere effetti concreti sul controllo metabolico.

Esistono alternative interessanti?

Negli ultimi anni sono diventate sempre più diffuse alternative alla pasta e al riso tradizionali. Le paste preparate con legumi, ad esempio, apportano una maggiore quantità di proteine e fibre e possono determinare una risposta glicemica più favorevole.

Anche cereali come farro, orzo e avena rappresentano valide opzioni all’interno di un’alimentazione varia. L’obiettivo, però, non dovrebbe essere sostituire completamente pasta e riso, ma aumentare la varietà della dieta, migliorando l’apporto di nutrienti e fibre.

Cosa dice davvero la scienza

Le evidenze disponibili indicano che, in linea generale, la pasta di semola cotta al dente tende ad avere un impatto glicemico inferiore rispetto al riso bianco raffinato.

Questo non significa che il riso debba essere evitato. La scelta della varietà, la cottura, gli abbinamenti e la quantità possono modificare in modo significativo la risposta dell’organismo.

Per chi convive con il diabete, quindi, la domanda non dovrebbe essere soltanto “meglio riso o pasta?”, ma piuttosto come inserirli correttamente all’interno di un pasto equilibrato.

Seguire un’alimentazione ricca di fibre, privilegiare cereali integrali quando possibile, associare sempre proteine e verdure e mantenere uno stile di vita attivo rappresentano strategie molto più efficaci del semplice eliminare un alimento.

La gestione della glicemia, infatti, dipende dall’insieme delle abitudini quotidiane e non da un singolo piatto. Proprio per questo motivo, gli esperti invitano a evitare regole troppo rigide e a personalizzare sempre la dieta con il supporto del proprio medico o di un nutrizionista, soprattutto in presenza di diabete o altre patologie metaboliche.