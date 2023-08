C’è un veterinario, ora sotto indagine e radiato dall’albo, che maltrattava gli animali e poi ad alcuni, senza motivo, gli faceva l’iniezione letale. Così l’Ordine dei medici veterinari ha radiato il 50enne veterinario. Il provvedimento – come riportato dal Resto del Carlino – è stato adottato a maggioranza sulla base, oltre che dell’audizione dell’incolpato e di suoi alcuni consulenti, del materiale raccolto dalla Procura nell’ambito di un’indagine. Su questo fronte, l’imputato ha chiesto di essere giudicato per rito immediato. In particolare l’inchiesta era nata dalla morte di Balto, anziano labrador al quale il 19 agosto 2020 era stata praticata l’eutanasia.

Il veterinario e l’inchiesta

Il 10 dicembre successivo, durante un controllo in ambulatorio, polizia locale e carabinieri forestali avevano trovato in una scatola 615 mila euro. E avevano puntato la loro attenzione anche su altro materiale tra cui etichette ritenute fasulle di fustelle per il vaccino anti-filaria e farmaci per l’eutanasia animale del tipo Tanax non tracciabili sui documenti. Gli accertamenti della guardia di finanza, avevano infine portato a contestare una maxi-evasione dell’imposta sui redditi per gli anni dal 2014 al 2019.

I maltrattamenti sugli animali

Per il suo lavoro, le contestazioni più gravi per il veterinario erano però state quelle relative agli animali. Per Balto ad esempio era stata contesta la crudeltà in quanto sarebbe stato sottoposto al farmaco dell’eutanasia senza essere prima stato anestetizzato. Scenari analoghi sono stati delineati per altri otto cani, cinque gatti e un coniglio. Per l’Ordine, “condotte gravissime”, “incompatibili con la pietà, il decoro professionale, il rispetto della dignità dell’animale e dei principi etici della professione”.

