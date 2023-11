Incendio in un appartamento a Roma, donna nuda non fa entrare i soccorsi: “È il demonio. Voglio morire”

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento del Prenestino, a Roma. Quando sono arrivati sul posto, nell’appartamento invaso dalle fiamme c’era una donna completamente nuda, che spingendoli via si è barricata all’interno. La donna, un’accumulatrice seriale, si è lasciata salvare ma ha rifiutato le cure in ospedale. In seguito, è stata poi affidata al 118 e trasportata in codice rosso psichiatrico all’ospedale San Giovanni.

Incendio in appartamento a Roma, donna salvata

“È stato il demonio. Voglio morire nelle fiamme” avrebbe detto la donna ai vigili del fuoco che provavano ad entrare in casa. Come riporta RomaToday, il rogo è scoppiato sabato in un appartamento del Prenestino, forse partito dalla cucina. La casa si trova al pian terreno, gli abitanti del palazzo si erano riversati spaventati dalle fiamme e dalle urla ma i poliziotti non riuscivano ad aprire il portoncino.

La proprietaria di casa alla fine è stata salvata ma quattro agenti del commissariato San Lorenzo sono finiti in ospedale dopo essere rimasti intossicati nel corso dell’intervento.

