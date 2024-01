Incidente con l’elicottero in Canada: morti tre altoatesini. Facevano heliskiing, ecco cos’è

Tre altoatesini hanno perso la vita in un incidente con l’elicottero in Canada. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia. Ieri pomeriggio, verso le 4, l’elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni.

Che cos’è l’heliskiing?

L’heliskiing è la pratica dello sci fuoripista e del freeride servendosi di un elicottero come mezzo di risalita. La pratica, dispendiosa e molto impattante a livello ambientale, visto che può favorire anche la formazione di valanghe, è regolamentata e molto limitata in Europa.