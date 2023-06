Incidente frontale vicino Bologna: morta una ragazza di 19 anni

È di una vittima e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso l’una e trenta della scorsa notte sulla Nuova Bazzanese, vicino Bologna. A perdere la vita è stata una ragazza di 19 anni, nello scontro frontale fra una Dacia Duster, sulla quale viaggiava la giovane vittima, e un Fiat Ducato. A bordo del furgone c’erano due donne di 45 e 62 anni, trasportate in ospedale in condizioni di media gravità. Sul posto, oltre a 118 e vigili del fuoco, i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Pesanti i disagi alla viabilità lungo la Bazzanese, anche nella prima mattinata.

Forse dovresti anche sapere che…