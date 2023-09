Un ragazzo di 18 anni è morto durante la notte per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto lungo la via panoramica per Montecassino (Frosinone), che stava percorrendo in sella alla sua moto. L’incidente è accaduto all’altezza del secondo tornante , uno dei più stretti ed impegnativi. Il ragazzo è scivolato sull’asfalto ed è andato ad impattare contro il guarda rail in metallo, rimanendo a terra privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile ed il personale sanitario del 118: hanno solo potuto constatare il decesso del diciottenne. Hanno rilevato ogni dettaglio per tentare di ricostruire la dinamica e le cause della morte: se la moto abbia perso aderenza a causa del brecciolino che si accumula spesso a bordo strada ed è micidiale per i motociclisti, oppure a causa dell’improvvisa uscita di qualcuno dei cinghiali che popolano la zona.

