Incidente sul lavoro l’ennesimo in Italia. Un uomo di 42 anni è morto ieri nel tardo pomeriggio in un’azienda ortofrutticola di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena. Il muletto che guidava si è ribaltato finendogli addosso. La vittima un operaio di origine marocchina residente in Romagna.

Incidente sul lavoro a Gambettola: 42enne muore schiacciato sotto al muletto

L’episodio, denunciano i sindacati Cgil, Cisl e Uil, è accaduto alla Fellini Patrizio. L’evento, affermano, “segna il secondo infortunio mortale in cinque anni all’interno dell’azienda”. Per oggi quindi è stato proclamato lo sciopero di un’ora nel turno del mattino, “grazie alla sensibilità delle lavoratrici e lavoratori che hanno aderito nella loro totalità. Questo è necessario non solo per il rispetto del lavoratore deceduto – spiegano i sindacati – ma perché vi siano le condizioni di ripartire adeguando tutte le procedure necessarie per garantire la piena sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa nuova tragedia sottolinea l’urgente necessità di rivedere e potenziare nel rapporto con tutte le istituzioni le misure e le politiche atte alla tutela e l’incolumità di lavoratrici e lavoratori”.

