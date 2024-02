Incidente metro B Roma: donna cade sui binari e muore travolta dal treno

Una donna è finita tra i binari della Metro B di Roma ed è stata investita da un treno morendo sul colpo. La tragedia è avvenuta verso le 10,30 di oggi, giovedì 15 febbraio, alla stazione Colosseo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto anche gli addetti dell’Atac, l’azienda comunale che gestisce le linee bus e metro a Roma. Al momento non è del tutto chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario: il macchinista è stato ascoltato ed ha raccontato di aver visto la donna lanciarsi sui binari e di aver provato una frenata d’emergenza. Anche i passeggeri che erano in banchina confermano la versione fornita dal macchinista. E con lo scopo di cercare di capire la dinamica dell’incidente sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di sicurezza.

Interrotta parte della Metro B

I passeggeri presenti all’interno della Stazione Colosseo sono stati fatti allontanare. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per recuperare il corpo della vittima. La Metro B è stata in parte interrotta e sostituita in quei tratti da navette bus sostitutive. La linea non è attiva tra Monti Tiburtini e San Paolo e tra Jonio e San Paolo. Restano funzionanti le tratte Monti Tiburtini-Rebibbia e San Paolo-Laurentina.