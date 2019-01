PALERMO – Un ragazzo di 16 anni è morto sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, a causa dello scontro tra una moto e una auto. Il 16enne, F.S., di Altofonte era sul suo Piaggio Liberty quando si è scontrato contro una Volkswagen Golf, condotta da un uomo dello stesso paese alle porte di Palermo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo del personale del 118.

Sul posto le volanti della polizia intervenute per gestire le prime fasi di soccorso. L’incidente ha causato code sia in direzione di Palermo che in direzione di Sciacca.

Intanto una pattuglia dell’infortunistica stradale della polizia municipale ha raggiunto il luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica. Gli agenti hanno deviato il traffico in entrambe le direzioni.