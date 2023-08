Incidente tra 4 auto: morta una ragazza di 20 anni vicino Vicenza

Una ragazza di 20 anni è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la scorsa notte sulle strada “Riviera berica”, nel territorio del comune di Barbarano Mossano (Vicenza). Secondo i primi accertamenti, si è trattato di uno scontro tra quattro automobili, verificatosi intorno alle ore 22.30. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri con vigili del fuoco e gli operatori del Suem 118.

I pompieri, arrivati da Lonigo (Vicenza), hanno messo in sicurezza il tratto stradale, ma il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della ragazza, residente a Nanto (Vicenza), che era alla guida di una Fiat Punto. I feriti sono due: si tratta dei conducenti di una Volkswagen Golf e di una Opel Meriva, trasferiti in ospedale. Illeso infine il conducente di una seconda Golf coinvolta nello scontro. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.

