MILANO – Notte di sangue sulle strade lombarde, nelle province di Milano e Monza-Brianza. Il bilancio di tre gravi incidenti è di due morti e quattro feriti.

Il primo episodio è avvenuto alle 22:20 sulla Strada provinciale 41 a Usmate con Velate: nello scontro frontale di due auto sono rimasti feriti un giovane di 26 anni, ricoverato all’ospedale di Vimercate e poi morto, e un ragazzo di 21 anni, ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Circa alla stessa ora, sull’autostrada A/4 in direzione di Torino, tra l’uscita di Agrate e la Tangenziale Est, un uomo di 78 anni è morto in uno scontro con un’altra auto, mentre altri due uomini, di 46 e 31 anni, sono rimasti lievemente feriti e sono stati portati in codice verde a Virmecate.

Il terzo incidente è avvenuto poco prima delle 6 sulla Sp 36 dello Spluga, all’altezza di Seregno, dove un mezzo pesante ha perso una lastra che è andata a collidere con un furgone che seguiva, sfondando il parabrezza e ferendo gravemente una donna di 45 anni, che ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco che hanno liberato il ferito dalle lamiere, trasportato poi al San Gerardo di Monza. (Fonte: Ansa)