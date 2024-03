Investe l’ex fidanzato con l’auto e gli urla contro: “Come mai non sei morto?”

Investe l’ex fidanzato con l’auto, poi scende dalla vettura e gli urla contro “Come mai non sei morto? Come mai non ti ho ammazzato?“. Una donna di 45 anni è stata fermata con l’accusa tentato omicidio per aver travolto un pedone mentre era sul marciapiede di via Mazzini, in pieno centro a Taranto. L’uomo, soccorso dal 118 e subito condotto in ospedale, non era un passante qualsiasi: era il suo ex compagno, che stava passeggiando sul marciapiede.

Come riportano il Quotidiano di Puglia e il Corriere della Sera, la conducente viaggiava in auto con la figlia di 7 anni. Dopo il gesto compiuto verso l’ex è scesa dalla macchina e si è allontanata insieme alla bambina. Inizialmente si era pensato ad un normale incidente, ma successivamente – scrive il Quotidiano – è emersa l’ipotesi di un atto volontario per motivi passionali.

La 45enne ora è ai domiciliari, ma per lei il sostituto procuratore di Taranto Enrico Bruschi ha chiesto – nella convalida del fermo – l’applicazione della custodia cautelare in carcere (la decisione è attesa per domani). Poi ore dopo l’incidente lei si era presentata in caserma insieme al suo avvocato.