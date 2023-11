Investito fuori dalla discoteca, morto un 26enne in ospedale dopo 2 giorni di agonia. Il ragazzo è stato investito domenica scorsa in provincia di Firenze, poco dopo le 6 del mattino, in via del Cantone, zona Osmannoro a Sesto Fiorentino. L’incidente si è verificato all’altezza dell’OutletCars Firenze e nelle vicinanze di una discoteca. La vittima si trovava sulla careggiata della strada.

A guidare l’auto che lo ha investito, un operaio 50enne che si è fermato subito a soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati i mezzi inviati dal 118, ma la situazione è apparsa subito grave. Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, il ragazzo è poi morto dopo due giorni lo scorso martedì. Il giovane risiedeva nella frazione di Lippo di Calderara, sotto choc per la morte del 26enne, appassionato di motori, in particolare di kart, ed era residente a Lippo.

Intanto è in corso un’indagine per capire la dinamica dell’incidente. Via del Cantone non è nuova a sinistri sul territorio fiorentino. Come si legge su Il Resto del Carlino, detiene “un record decisamente negativo dovuto anche all’alto volume di traffico che, quotidianamente, intasa le due direttrici dell’area industriale di Sesto”.