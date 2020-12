Italia zona rossa o in lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio o festivi e prefestivi: oggi si decide (Foto Ansa)

Tutta Italia zona rossa oppure tutta Italia in lockdown? E soprattutto, da quando a quando? Oggi il Governo decide le misure restrittive per il Natale, misure chieste anche dal Comitato tecnico scientifico, oltre che dal coronavirus…

Le ipotesi sulle chiusure sono ancora diverse. Conte non vorrebbe chiudere tutto ma soluzioni intermedie secondo gli esperti sono rischiose. Si deciderà se fare tutta Italia zona rossa, oppure zona arancione (più morbida ma di poco), oppure la misura estrema, ovvero il lockdown.

Italia zona rossa o in lockdown, ma quando?

La questione importante sono le date. Capire da quando a quando l’Italia chiude. Le ipotesi in questo caso sono due. La prima è quella che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. Due settimane intere di chiusura, senza giorni intermedi in cui invece si riapre.

La seconda è quella dei festivi e dei pre festivi. Ovvero chiudere il 24, 25, 26, 27, 31, 1, 2, 3, 5, 6. Lasciando aperto i giorni feriali. Il rischio però è che si crei anche confusione. Ad ogni modo si deve decidere e dirlo il prima possibile perché Natale è la settimana prossima e ristoratori e cittadini vogliono sapere cosa fare.

Zona rossa? Cosa chiude

Se il Governo decidesse per la zona rossa nazionale chiuderebbero negozi e ristoranti. Zona rossa chiude negozi e ristoranti, di fatto impedendo alla folla di assembrarsi per le vie dello shopping. Zona rossa però non vieta di uscire di casa, quello lo fa il lockdown. Ecco perché il Governo sta decidendo quale possa essere la soluzione migliore.

Insomma, se da una parte con la zona rossa si risolve il problema degli assembramenti per strada, dall’altra non si risolve quello dei cenoni, dei veglioni e delle tombolate. Quello si risolve con certezza (e forse neanche troppa, solo con il lockdown che di fatto vieta di uscire di casa. Potrebbe risolversi anche con un coprifuoco alle 18, ma il Cts spinge per misure più rigide e così potrebbe essere. (Fonte Il Messaggero).