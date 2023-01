Italian driver: ogni giorno 1.150 eccesso velocità, 2000 incidenti, 4 morti e 90 patenti ritirate. Solo 90

Italian driver, guidare l’auto, la moto, il Suv, il Tir, il furgone e guidarlo all’italiana. Con le strade che ci sono, con le autostrade che ci sono, il clima, l’orografia e il vivere in comune che sono propri della penisola e di chi la abita e percorre. Strade spesso senza manutenzione e cura, clima che su queste infrastrutture talvolta deboli lavora a corrodere e a rendere insicure con frane e smottamenti, orografia difficile e impegnativa che esalta il danno di quello che è di fatto un blocco pluridecennale della costruzione di nuove arterie della mobilità. E per sovra mercato, anzi sovraprezzo, la rassegnata tara della maggioranza dei trasporti merci per via di gomma, camion e Tir. Ha molti complici l’italian driver, ma è lui il colpevole, il resto, tutto il resto sono condizioni ambientali favorevoli al delitto.

Delitto di flagrante asocialità

Perché di delitto si tratta, flagrante delitto, crimine manifesto e lampante di asocialità. L’italian driver guida in una bolla di auto referenzialità e quindi a contemplato danno del prossimo suo, qualora questo gli rechi il fastidio di usare anche lui strade, autostrade e mezzi di locomozione e trasporto. Ogni giorno dell’anno 2022, ogni giorno dei 365 dell’anno in Italia registrate 1.150 eccessi di velocità. Registrati dai controlli e i controlli, come ognun sa, toccano una parte minima del traffico circolante. In percentuale e proporzione ai controlli uno su quattro, il 25%, guida in eccesso di velocità. Fa, controlli alla mano, 421.973 eccessi di velocità accertati in un anno, quattrocentoventimila su circa 1,7 mln di controlli. A spanne: seimila veicoli controllati al giorno. Seimila a fronte di quanti che ogni giorno circolano?

Per quanto occorre moltiplicare quella cifra di seimila per avere il totale dei circolanti ogni 24 ore? Dello stesso moltiplicatore per cui vanno moltiplicati in termini assoluti i 1.150 eccessi di velocità registrati. Se ogni giorno circolano dieci milioni di veicoli il bilancio visibile di italian driver 2022 dice che due milioni e mezzo di veicoli ogni 24 ore sforano e vanno in eccesso di velocità. E non sempre e non solo sulle autostrade, anzi più spesso e d’abitudine nelle città e nei centri abitati. Italian driver il limite di velocità lo considera una limitazione della sua abilità e comunque, alla fine e in sostanza. una burocrazia. Italian driver il limite di velocità se lo dà da solo, convinto e sicuro di essere il miglior giudice di dove, come e perché guida e va.

Quindi duemila incidenti al giorno

Che fanno 70.554 incidenti stradali l’anno. La gran parte di questa prole è figlia di mamma velocità e papà smartphone. Italian driver, uomo o donna che sia, è di facile osservazione nella sua condotta di guida: frequente è la postura con una mano che impugna lo smartphone e l’altra il volante, anzi dire frequente è far torto alla pervasività della postura. Alla guida e al telefono sono quasi ormai sinonimi. Della velocità del mezzo si è detto: quella preferita e consigliata è quella che italian driver ritiene possibile da raggiungere. La prole di incidenti stradali fa duemila al giorno e si allarga: più 7% nel 2022, con un più 11 per cento di morti in strada.

Quattro morti al giorno

E’ la media 2022, come detto media in aumento rispetto all’anno precedente. Quattro morti al giorno da eccesso velocità, distrazione alla guida, sistematica imprudenza, sovra stima delle proprie capacità. E un po’ anche, solo un po’, di auto e moto e mezzi che favoriscono l’ammazzarsi. Lo favoriscono perché vecchi, obsoleti e maltenuti, quindi insicuri per status raggiunto (in Italia il parco circolante tra i più vecchi d’Europa). E alcol e droga? Presenti, anzi rilevati nel quattro per cento dei controllati: su circa 416 mila alcol test e test droga i positivi rispettivamente circa 13 mila e circa 1.200.

I dati non sembrano consentire ad italian driver l’alibi secondo cui è colpa di chi beve e si fa…No, non pare proprio: è italian driver normale e comune guidatore che fa i duemila incidenti e quattro morti su strada ogni 24 ore. Ovviamente nessuno ama dirlo, ciascun però lo vede ogni giorno. E, in assoluta armonia con il clima sociale e la cultura in cui vive e abita, in assonanza con il suo habitat umano, italian driver incattivisce e si sente vittime soprattutto quando è carnefice, incudine soprattutto quando è martello. I dati della Polizia Stradale dicono anche che nel 2022 sono state ritirate o sospese 30.560 patenti di guida, circa 90 al giorno. Novanta, solo novanta. Perché solo novanta? Perché solo novanta fa parte integrante dell’italian driver, della cosa pubblica guidata all’italiana.