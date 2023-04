Julia Ituma aveva detto alle sue compagne di squadra e all’allenatore di non stare bene e ha scritto ‘arrivederci‘ nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto piano della sua stanza nell’hotel di Istanbul.

Julia Ituma aveva scritto “Arrivederci” alle compagne sulla chat

Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet che ricostruisce l’ultima serata della pallavolista italiana.

La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, ha dichiarato: “Abbiamo parlato fino all’1.30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina”.

Novara è sotto choc per la tragica fine di Julia. La squadra di pallavolo femminile, da anni legata allo sponsor Igor, è vissuta come un’istituzione, una bandiera della città e della provincia in Italia e all’estero.

L’Igor Novara è Agil, la società nata a Trecate, la cittadina a dieci chilometri dal capoluogo di provincia, fondata nel 1984 da suor Giovanna Saporiti. Il nome è l’acronimo delle parole amicizia, gioia, impegno e lealtà.