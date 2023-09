Kata, parla la madre: “Qualcuno ha visto e non vuole parlare”

“Ci sono persone che sanno, hanno visto e non parlano?”. “Sì, questo è sicuro. Qualcuno ha visto e non vuole parlare”. Lo ha detto la madre di Kata, Kathrinhe Alvarez , denunciando omertà tra gli occupanti abusivi dell’Astor.

Kata è la bambina peruviana di 5 anni sparita da Firenze il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor a Firenze.

“Non avevo nessun rapporto con quasi nessuno lì dentro perché uscivo per andare al lavoro, e poi rientravo dal lavoro”, ha anche detto dicendo di non conoscere gli altri indagati esclusi il fratello e il cognato. Kathrine ha ricordato che il 10 giugno rincasando “trovai un ambiente un po’ strano, ma non pensavo che fosse per mia figlia, né per me”, “nessuno mi ha mai minacciata, né ho debiti con qualcuno”.