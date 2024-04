I nuovi alfieri della Repubblica nominati da Mattarella: tutti i nomi

Alfieri della Repubblica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito sabato 27 aprile, 29 attestati d’Onore di Alfiere della Repubblica ad altrettanti baby eroi: dagli angeli del fango a ragazzi che si sono resi protagonisti di gesti coraggiosi. Qualche esempio? La piccola Irene di Ancona ha aiutato un coetaneo ucraino in fuga dalla guerra ad ambientarsi nel nostro Paese.

Incredibile la storia di Sebastiano, 9 anni di Perugia. Aveva 8 anni quando ha salvato la vita a suo padre che, colpito da una crisi epilettica è svenuto mentre camminava col figlio nei boschi dell’Umbria. Sebastiano è tornato indietro per 2 km. finché ha incontrato 2 ragazze che hanno attivato i soccorsi (arrivati in tempo). Molti i premiati protagonisti nei giorni della alluvione in Romagna. Campioni di altruismo, solidarietà e generosità. La cerimonia di consegna degli attestati d’onore avverrà il 13 maggio al Quirinale.

Ecco tutti i giovani Alfieri della solidarietà:

GIULIA ANDREASI BASSI, 18 anni (Roma)

SELIM AYACH, 17 anni ( Gatteo di Forlì- Cesena)

ABDERRHIM BEN RHOUMA, 14 anni ( Cesena)

GUIDO BETTI, 19 anni Ravenna

MARTA CARMELO, 15 anni ( Rivarolo Canavese diTorino)

FRANCESCO COLASANTI, 19 anni ( Pofi di Frosinone)

CATERINA CONTENTO, 18 anni ( Montevecchia di Lecco)

GIULIA DI CARIANO, 18 anni ( Caletri – Avellino)

VALERIA FRASCA, 18 anni ( Forlì)

LETIZIA GALLETTI, 18 anni ( Lugo- Ravenna)

SOFIA GENTILE, 19 anni ( Vittoria – Ragusa)

SEBASTIANO GUAZZERONI, 9 anni ( Paciano- Perugia)

IRENE MARABINI, 10 anni ( Loreto – Ancona)

NICOLE MINARDI, 14 anni ( Parma)

GINEVRA MINETTI, 16 anni ( Montemurlo- Prato)

FILIPPO MUTTA, 18 anni ( Marano vicentino- Vicenza)

ELISA PALOMBO 14 anni ( Torchiarolo- Brindisi)

GIOVANNI PRESTINICE, 13 anni ( Crotone)

EMANUELE AFFATICATI, 15 anni ( Fiorenzuola D’Arda- Piacenza)

ADELE RICCI, 12 anni ( Ameglia- La Spezia)

MATEO RIDOLFI, 14 anni ( Colognola ai Colli- Verona)

FATIMA SADKAOUI, 15 anni ( Torrebelvicino- Vicenza)

LORENZO SASSARO, 17 anni ( Valdagno- Vicenza)

ALFONSO STIGNANI ,18 anni ( Matera)

EMANUELA TESSITORE, 18 anni ( Succivo- Caserta)

DAMIANO TOGNOLO, 13 anni (Villa del Conte- Padova)

MICHELE VIGILANTE, 17 anni ( San Marco in Lamis- Foggia)

MATTEO VIOLANI, 18 anni ( Faenza- Ravenna)

MATTEO ZAGO, 8 anni ( Bolzano)