La banda delle monetine: ecco come ti rubano il portafoglio nei parcheggi

La banda delle monetine, un trucco semplice per rubare il portafoglio: monetine lanciate a terra per distrarre gli anziani nei parcheggi di supermercati e di cimiteri. In modo da poterli derubare: E’ la tecnica utilizzata appunto dalla cosiddetta banda delle monetine, che i carabinieri di Torino sono riusciti a sgominare. Il gruppo criminale era composto da sudamericani, a cui i carabinieri hanno sequestrato beni per complessivi 300.000 euro, oltre a 100.000 euro in contanti, nascosti a casa di alcuni ignari anziani, con la complicità di cittadine peruviane che lavoravano come badanti.

Le vittime della banda delle monetine

L’obiettivo del gruppo erano soprattutto anziani, quasi sempre donne e anche sopra gli 80 anni. Prima, con la tecnica della monetina, sottraevano le borse. Il bottino era buono quando trovavano bancomat e cellulari. Cercavano velocemente i codici di accesso delle carte sul telefono o su un’agendina, così da prelevare nei minuti successivi migliaia di euro dai conti correnti o comprare beni in negozi di grandi firme. Un modus operandi scoperto dai carabinieri di Torino e della Val di Susa che indagano dal settembre del 2021 e hanno trovato indizi di colpevolezza su ottanta colpi.

Il metodo era collaudato

Lanciare a terra delle monetine vicino all’auto di un anziano indaffarato nel bagagliaio e fargli credere di averle appena perse. In genere era una donna a compiere il gesto, in modo da attirare l’attenzione su di sé. A quel punto entravano in azione un complice, che rubava dall’auto la borsetta o il borsello dell’anziano, per correre poi via in auto, dove una terza persona faceva da palo.

