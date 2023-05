La truffa del barboncino: paghi metà della cifra ma… non arriva niente

La hanno già ribattezzata la “truffa del barboncino”. Vuoi un barboncino, trovi un annuncio online, paghi metà della cifra, ti presenti all’appuntamento per prenderti finalmente il barboncino tanto desiderato ma… ma non si presenta nessuno. Allora provi a chiamare per chiedere informazioni ma nessuno ti risponde e nessuno ti risponderà più.

Come funziona la truffa del barboncino

A raccontare la truffa è il Messaggero che racconta la truffa subita da una signora lombarda che aveva provato a comprare online un barboncino da un presunto allevamento di Anzio.

“Dopo aver pagato con postpay la metà della cifra pattuita e il successivo saldo – racconta il Messaggero – lei non ha visto arrivare il desiderato barboncino. Così ha denunciato il fatto ai carabinieri della sua città che, indagando sugli estremi dei versamenti, sono risaliti a due donne residenti ad Anzio ora rinviate a giudizio per truffa. Al momento sembra fuori dalla vicenda il titolare dell’allevamento di cani di Anzio che, nelle false indicazioni di vendita, avrebbe dovuto fornire il cagnolino. Già il prezzo proposto – 480 euro – avrebbe dovuto insospettire l’acquirente dato che un barboncino toy con pedigree sta sul mercato a non meno di 3.000 euro. Ma a volte non si ha la possibilità di pagare cifre esorbitanti, pur desiderando un cane da compagnia. Su questo – spiegano sia la Polizia postale che le associazioni di consumatori – è nata una fitta rete di truffe on line, denunciate ormai in ogni regione italiana”.