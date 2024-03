La vendetta di un amante scaricato, foto in paese con i tradimenti della donna

Cosa non succede nella profonda provincia italica. Succede per esempio che un carabiniere, o almeno, un ex carabiniere, dopo aver avuto una relazione con una donna, sposata, ha avuto la brillante idea di provar a mettere zizzania tra la sua, ex, amante e il marito di lei. Come? Che domande: tappezzando i muri con foto e scritte. E ora l’ex carabiniere, un 58enne, ha patteggiato una pena di otto mesi per il reato di stalking. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto in un piccolo comune nei dintorni di Castel Di Sangro, in Abruzzo.

Il carabiniere e la donna, raccontano i pettegolezzi, si sono frequentati per poco tempo fino a quando la donna ha deciso di chiudere la storia per via dei comportamenti sempre più ingestibili dell’uomo. Il 58enne non avrebbe accettato di buon grado la rottura e ha così deciso di vendicarsi inseguendo la donna, appostandosi, molestandola con un continuo invio di messaggi e, perché no, iniziando a tappezzare le strade della cittadina di scritte e foto. Fino alla denuncia finale della donna. Ecco un’altra storia della nostra, amata, Italia.