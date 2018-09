VICENZA – Gli hanno rubato la vecchia Panda bianca e il giorno dopo ne hanno parcheggiato una identica nello stesso posto. Accade in provincia di Vicenza dove un anziano è stato vittima prima del furto e poi della misteriosa beffa da parte dei ladri.

Lo strano caso è ambientato tra Cassola e Bassano, dove l’anziano risiede. Secondo quanto riferito dal Giornale di Vicenza, tutto è iniziato domenica pomeriggio, quando il pensionato si è accorto che la sua auto era stata rubata. Ha sporto regolare denuncia ai carabinieri e si è rassegnato. Fino al giorno dopo quando uscendo di casa ha ritrovato la Panda parcheggiata nel medesimo posto.

Sembrava proprio la sua: stesso colore e stesso modello, ma ad un’occhiata più approfondita l’uomo si è reso conto che si trattava di un’altra auto. A quel punto ha chiamato nuovamente i carabinieri e sono scattati i controlli. Così si è scoperto che anche quella Panda risultava rubata, alcune settimane prima, nei dintorni di Vicenza.

L’auto è stata quindi posta sotto sequestro in attesa che gli investigatori vengano a capo dello strano caso. Saranno esaminati anche i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti in zona per risolvere il mistero.