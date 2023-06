Lascia la figlia di 3 anni chiusa nella camera del B&B per andare al ristorante

Lascia la figlia di 3 anni chiusa a chiave in una stanza di un bed and breakfast per andare a cena al ristorante. La vicenda risale al 21 gennaio 2017 ed è accaduta in zona Prati a Roma, a due passi dal Vaticano. E’ ora cominciato il procedimento giudiziario a carico di una donna filippina che dovrà rispondere dell’accusa di abbandono di minore, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della figlia.

Secondo i pm, la piccola “sarebbe stata lasciata sola e senza un’adeguata e pronta custodia”. La bimba si è arrampicata sul davanzale interno della finestra, piangendo a dirotto e cercando di farsi vedere in tutti i modi. Un passante ha avvertito la Polizia prima che potesse sporgersi di più. Sul posto sono arrivati sul posto mentre la mamma, come se nulla fosse, stava cenando tranquillamente al ristorante.

I casi simili

E di casi in cui dei bambini vengono lasciati soli senza la custodia dei genitori, ce ne sono a decine. Lo scorso 28 maggio, all’interno di un circolo sportivo romano, un bimbo di 3 anni è morto annegato in piscina a causa della distrazione della madre, che lo ha lasciato vagare tra i campi e le attrezzature sportive per diverse ore.

Ancora più grave il caso della bambina di 14 mesi dimenticata in auto dal papà per oltre sei ore sotto al sole nella città militare della Cecchignola a Roma. Ora l’uomo, un carabiniere, dovrà rispondere di omicidio colposo per non aver munito il seggiolino della sua auto del dispositivo anti-abbandono obbligatorio.

