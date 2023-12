Il giorno più bello della sua vita si è trasformato in un incubo per Deborah Volpe, di Terni. Come lei stessa scrive sui Social, dopo aver affidato il suo prezioso abito da sposa a una lavanderia, l’impensabile è accaduto: le stavano per consegnare un vestito diverso, appartenente probabilmente a un’altra sposa. Ora, Deborah ha lanciato un appello sui social media, sperando che qualcuno possa aiutarla a ritrovare il suo abito perduto.

Lo scambio

Il tutto si è svolto quando Deborah ha portato il suo abito da sposa in lavanderia per un lavaggio speciale post-matrimonio. Al momento di ritirarlo, invece del suo abito, le è stato presentato un altro vestito, quello probabilmente di un’altra sposa. L’errore ha spinto Deborah a condividere la sua disavventura sui social media, sperando che l’altro abito arrivi agli occhi dell’ignara destinataria.

L’appello di Deborah

Nel suo appello su Facebook, Deborah condivide le immagini del suo abito smarrito e racconta l’insolito tentativo della lavanderia di darle un vestito rosa con brillantini. Un errore che ha scatenato la determinazione di Deborah nel tentativo di recuperare l’abito che rappresenta il suo giorno più speciale.

Se qualcuno riconosce l’abito nelle foto o ha informazioni che potrebbero aiutare Deborah a riaverlo, è pregato di contattarla. Un errore di lavanderia non dovrebbe sottrarre a nessuna sposa il ricordo tangibile del suo giorno da principessa, e Deborah spera che la condivisione dell’appello possa riportare il suo abito nella sua vita, dove appartiene.

“Condivido con voi una cosa molto spiacevole che mi è successa,” scrive Deborah nel suo post. “So che è impossibile, ma se qualcuno fra i miei contatti si accorge di averlo in casa, mi può contattare. È questo nelle foto. In lavanderia c’è l’altro che ovviamente non ho ritirato.”

Il post di Deborah è stato accolto da tanti commenti solidali e messaggi di supporto da parte di amici e sconosciuti. La comunità online si sta mobilitando per condividere e diffondere l’appello di Deborah nella speranza che la sua storia abbia un lieto fine. La caccia al vestito da sposa perduto è aperta, e Deborah confida nella solidarietà e nell’aiuto di chiunque possa essere coinvolto in questa tragica commedia degli errori.