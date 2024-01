Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che il weekend dell’Epifania è in arrivo sulla Penisola un ciclone gelido e il tempo sarà in forte peggioramento. Sono previsti vento, pioggia e neve. In altre parole si passerà dal clima simil autunnale all’inverno vero e proprio. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale il peggioramento avverrà già da oggi, 5 gennaio.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Le piogge moderate raggiungeranno tutto il Nord Ovest con nevicate sulle Alpi occidentali fino ai 700 metri. Dall’ora di pranzo maltempo anche sul Triveneto e tra Toscana, Sardegna e Lazio. La neve cadrà abbondante sulle Alpi occidentali, con accumuli massimi fino a 40 cm in 24 ore. Il ciclone sarà accompagnato da venti in rinforzo, specie lungo le coste.

Giorno per giorno

Da domani, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, piogge, vento e nevicate spazzeranno via le masse d’aria tiepide e il calo termico sarà diffuso. Il maltempo colpirà soprattutto il Triveneto con precipitazioni eccezionali: sono previsti fino a 100 mm in 24 ore sul Friuli e neve oltre i 600-800 metri. Prevista anche neve con accumuli fino a 50-70 cm in 24 ore sulle Alpi centro-orientali e vento molto forte su Alpi, Sud e Sardegna.

Domenica 7 gennaio il ciclone si sposterà verso il Medio Adriatico. Il calo termico sarà ancora più accentuato, accompagnato da venti di Bora sull’Alto Adriatico, e favorirà nevicate fino a quote collinari anche sulla dorsale appenninica. Infine possibili fiocchi bianchi tra lunedì e mercoledì su Marche, Umbria ed Abruzzo, fino a quote di bassa collina.

Nel dettaglio

Sabato 6, al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge intense; venti forti in Sardegna. Al sud: maltempo con vento in rinforzo. – Domenica 7. Al nord: precipitazioni sul Nord-Est, neve a quote collinari; vento forte. Al centro: maltempo con piogge intense, neve in Appennino fino a quote collinari; vento forte. Al sud: maltempo con vento in rinforzo. – Tendenza: ancora tempo instabile e freddo con piogge; nevicate a quote collinari specie sulle regioni adriatiche.

Forse dovresti anche sapere che…