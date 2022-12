L'infermiera che ruba i gioielli alle anziane ricoverate in ospedale: anche le fedi nuziali...

Derubava le anziane ricoverate in ospedale: sotto accusa una 40enne modenese, operatrice socio sanitaria di un ospedale vicino Reggio Emilia. Denunciata dai carabinieri per furto aggravato e continuato, ma anche per riciclaggio. Le indagini hanno documentato sei furti ai danni di altrettante pazienti – tutte reggiane e di età compresa tra i 61 e i 95 anni – tra aprile e ottobre di quest’anno, all’interno dell’ospedale. Ha portato via anelli, bracciali, catenine, ma anche fedi nuziali e soldi contanti dai portafogli delle vittime. Parte dei gioielli venduta in un ”Compro Oro” di Reggio Emilia per ottenere il corrispettivo in denaro pari a circa un migliaio di euro. Durante le perquisizioni domiciliari nell’abitazione dell’indagata, i militari hanno rinvenuto parte della refurtiva, poi restituita alle legittime proprietarie.

